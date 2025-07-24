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Дома с садом в Alcacer do Sal, Португалия

1 объект найдено
Вилла в Comporta, Португалия
Вилла
Comporta, Португалия
Количество спален 2
Площадь 190 м²
Вилла площадью 190 м2 состоит из 2 спален и 3 ванных комнат, полностью меблирована, оборудов…
$604,837
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Параметры недвижимости в Alcacer do Sal, Португалия

с террасой
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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