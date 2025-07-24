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Дома в Alcacer do Sal, Португалия

3 объекта найдено
Вилла в Comporta, Португалия
Вилла
Comporta, Португалия
Количество спален 2
Площадь 190 м²
Вилла площадью 190 м2 состоит из 2 спален и 3 ванных комнат, полностью меблирована, оборудов…
$604,837
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Дом 4 комнаты в Alcacer do Sal, Португалия
Дом 4 комнаты
Alcacer do Sal, Португалия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 161 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$962,965
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Alcacer do Sal, Португалия
Дом 4 комнаты
Alcacer do Sal, Португалия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 156 м²
Этаж 1/2
Этот новый дом расположен в Alcácer do Sal на дороге, которая дает доступ к Компорте с откры…
$879,586
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
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Параметры недвижимости в Alcacer do Sal, Португалия

с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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