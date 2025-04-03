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Квартиры в Згеж, Польша

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4 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Згеж, Польша
Квартира 2 комнаты
Згеж, Польша
Число комнат 2
Площадь 36 м²
Квартира с видом на закат – идеально подходит для молодежи!
$72,788
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Etalon Estate Group
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Квартира 3 комнаты в Згеж, Польша
Квартира 3 комнаты
Згеж, Польша
Число комнат 3
Площадь 70 м²
Мы предлагаем уникальную, современную квартиру в здании с 2015 года на усадьбе Ботаникум, ра…
$208,302
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Агентство
Etalon Estate Group
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Квартира 2 комнаты в Згеж, Польша
Квартира 2 комнаты
Згеж, Польша
Число комнат 2
Площадь 37 м²
Предложение касается продажи климатической квартиры, которая находится Лодзь – Верхний, на 4…
$78,146
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Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Квартира 2 комнаты в Згеж, Польша
Квартира 2 комнаты
Згеж, Польша
Число комнат 2
Площадь 36 м²
Представляю вам квартиру на продажу в отличном месте на улице Оссовского рядом с торговым це…
$97,842
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов