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Жильё в Закопане, Польша

1 объект найдено
Вилла 5 комнат с видом на горы, с панорамным видом, с Вид на природу в Закопане, Польша
Вилла 5 комнат с видом на горы, с панорамным видом, с Вид на природу
Закопане, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 224 м²
Количество этажей 2
UNIQUE HOUSE FROM 1934 ON THE BORDER OF ZAKOPANE AND KOŚCIELISKO STYLISH PROPERTY WITH A VIE…
$948,196
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