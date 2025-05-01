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Дома во Вроцлаве, Польша

2 объекта найдено
Дом в Вроцлав, Польша
Дом
Вроцлав, Польша
Площадь 170 м²
Для продажи: Свободно стоящий дом во Вроцлаве Местонахождение: Уль. Фазан, Вроцлав
$485,129
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Агентство
Etalon Estate Group
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Дом в Вроцлав, Польша
Дом
Вроцлав, Польша
Площадь 134 м²
Низкие цены!!! Приглашаю вас ознакомиться с предложением продажи дома в частном здании (край…
$423,822
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Realting.com
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Параметры недвижимости во Вроцлаве, Польша

Недорогая
Элитная
Realting.com
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