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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов с бассейном в Варшаве, Польша

квартиры-студии
38
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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты, центр 25-й этаж, Варшава, Польша в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты, центр 25-й этаж, Варшава, Польша
Варшава, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 25/54
Современный апартамент — полностью отделан и меблирован, готов к заселению уже сейчас. 25-й …
$3,769
в месяц
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Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Параметры недвижимости в Варшаве, Польша

с гаражом
с террасой
с полем для гольфа