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Коммерческая недвижимость в Западно-Варшавском повяте, Польша

6 объектов найдено
Коммерческое помещение 2 800 м² в Blizne Laszczynskiego, Польша
Коммерческое помещение 2 800 м²
Blizne Laszczynskiego, Польша
Число комнат 1
Площадь 2 800 м²
Этаж 1
Высококлассный объект для всех видов деятельности, на данный момент частично сдан в аренду. …
$3,24 млн
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Коммерческое помещение 2 800 м² в Blizne Laszczynskiego, Польша
Коммерческое помещение 2 800 м²
Blizne Laszczynskiego, Польша
Число комнат 1
Площадь 2 800 м²
Этаж 1
Высококлассный объект для всех видов деятельности, в настоящее время частично сдан в аренду.…
$3,38 млн
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Коммерческое помещение 485 м² в Блоне, Польша
Коммерческое помещение 485 м²
Блоне, Польша
Число комнат 10
Площадь 485 м²
Количество этажей 2
Продается офисное здание общей площадью 485,5 м², подходящее для малого производства, тренин…
$681,592
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Коммерческое помещение 437 м² в Ломянки, Польша
Коммерческое помещение 437 м²
Ломянки, Польша
Число комнат 10
Площадь 437 м²
Продается коммерческое помещение в Łomianki на улице Warszawska.  Общая площадь недвижимости…
$526,613
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Производство 13 117 м² в Zaborow, Польша
Производство 13 117 м²
Zaborow, Польша
Площадь 13 117 м²
Добро пожаловать в уникальное предложение — завод гарячого цинкування в Польше, в непосредст…
$430,000
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Коммерческое помещение 537 м² в Ломянки, Польша
Коммерческое помещение 537 м²
Ломянки, Польша
Число комнат 10
Площадь 537 м²
Этаж 1/3
Продается участок 770 м² с зданием общей площадью 537 м² (464 м² наземной площади, 73 м² под…
$931,332
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