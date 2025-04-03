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Жильё в Стеншев, Польша

2 объекта найдено
Дом в Стеншев, Польша
Дом
Стеншев, Польша
Площадь 177 м²
Приглашаем Вас представить комфортабельный односемейный дом, расположенный в живописной дере…
$352,832
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Агентство
Etalon Estate Group
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Квартира в Стеншев, Польша
Квартира
Стеншев, Польша
Площадь 43 871 м²
Земельный участок площадью 43 871 м2, расположенный в Трццелине, муниципалитет Допьево, уезд…
$520,101
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
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Рейтинг 4.9 / 5:
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