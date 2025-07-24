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Квартиры с террасой в Силезском воеводстве, Польша

Катовице
81
Сосновец
39
Гливице
15
Руда-Слёнская
8
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46 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Сосновец, Польша
Квартира 2 комнаты
Сосновец, Польша
Число комнат 2
Площадь 42 м²
Технология Home Management System, используемая в зданиях, позволяет использовать устройства…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Сосновец, Польша
Квартира 2 комнаты
Сосновец, Польша
Число комнат 2
Площадь 46 м²
Этаж 2
Технология Home Management System, используемая в зданиях, позволяет использовать устройства…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Сосновец, Польша
Квартира 2 комнаты
Сосновец, Польша
Число комнат 2
Площадь 42 м²
Этаж 3
Технология Home Management System, используемая в зданиях, позволяет использовать устройства…
Цена по запросу
Оставить заявку
TekceTekce
Квартира 2 комнаты в Сосновец, Польша
Квартира 2 комнаты
Сосновец, Польша
Число комнат 2
Площадь 42 м²
Этаж 1
Технология Home Management System, используемая в зданиях, позволяет использовать устройства…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Сосновец, Польша
Квартира 2 комнаты
Сосновец, Польша
Число комнат 2
Площадь 40 м²
Этаж 5
Технология Home Management System, используемая в зданиях, позволяет использовать устройства…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Сосновец, Польша
Квартира 2 комнаты
Сосновец, Польша
Число комнат 2
Площадь 40 м²
Этаж 2
Технология Home Management System, используемая в зданиях, позволяет использовать устройства…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Гливице, Польша
Квартира 2 комнаты
Гливице, Польша
Число комнат 2
Площадь 37 м²
Этаж 1
Расположение на нетронутом и богатом растительностью участке, сердцем которого является изве…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Сосновец, Польша
Квартира 2 комнаты
Сосновец, Польша
Число комнат 2
Площадь 42 м²
Этаж 4
Технология Home Management System, используемая в зданиях, позволяет использовать устройства…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Сосновец, Польша
Квартира 2 комнаты
Сосновец, Польша
Число комнат 2
Площадь 46 м²
Этаж 5
Технология Home Management System, используемая в зданиях, позволяет использовать устройства…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Сосновец, Польша
Квартира 2 комнаты
Сосновец, Польша
Число комнат 2
Площадь 42 м²
Этаж 5
Технология Home Management System, используемая в зданиях, позволяет использовать устройства…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Сосновец, Польша
Квартира 2 комнаты
Сосновец, Польша
Число комнат 2
Площадь 41 м²
Этаж 4
Технология Home Management System, используемая в зданиях, позволяет использовать устройства…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Сосновец, Польша
Квартира 2 комнаты
Сосновец, Польша
Число комнат 2
Площадь 40 м²
Этаж 5
Технология Home Management System, используемая в зданиях, позволяет использовать устройства…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Сосновец, Польша
Квартира 2 комнаты
Сосновец, Польша
Число комнат 2
Площадь 40 м²
Этаж 3
Технология Home Management System, используемая в зданиях, позволяет использовать устройства…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Сосновец, Польша
Квартира 2 комнаты
Сосновец, Польша
Число комнат 2
Площадь 40 м²
Этаж 1
Технология Home Management System, используемая в зданиях, позволяет использовать устройства…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Сосновец, Польша
Квартира 2 комнаты
Сосновец, Польша
Число комнат 2
Площадь 42 м²
Этаж 4
Технология Home Management System, используемая в зданиях, позволяет использовать устройства…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Гливице, Польша
Квартира 2 комнаты
Гливице, Польша
Число комнат 2
Площадь 37 м²
Этаж 4
Расположение на нетронутом и богатом растительностью участке, сердцем которого является изве…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Сосновец, Польша
Квартира 2 комнаты
Сосновец, Польша
Число комнат 2
Площадь 46 м²
Этаж 4
Технология Home Management System, используемая в зданиях, позволяет использовать устройства…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Сосновец, Польша
Квартира 2 комнаты
Сосновец, Польша
Число комнат 2
Площадь 40 м²
Технология Home Management System, используемая в зданиях, позволяет использовать устройства…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Сосновец, Польша
Квартира 2 комнаты
Сосновец, Польша
Число комнат 2
Площадь 42 м²
Этаж 1
Технология Home Management System, используемая в зданиях, позволяет использовать устройства…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Сосновец, Польша
Квартира 2 комнаты
Сосновец, Польша
Число комнат 2
Площадь 46 м²
Этаж 4
Технология Home Management System, используемая в зданиях, позволяет использовать устройства…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Сосновец, Польша
Квартира 2 комнаты
Сосновец, Польша
Число комнат 2
Площадь 42 м²
Этаж 2
Технология Home Management System, используемая в зданиях, позволяет использовать устройства…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Сосновец, Польша
Квартира 2 комнаты
Сосновец, Польша
Число комнат 2
Площадь 40 м²
Этаж 3
Технология Home Management System, используемая в зданиях, позволяет использовать устройства…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Сосновец, Польша
Квартира 2 комнаты
Сосновец, Польша
Число комнат 2
Площадь 42 м²
Технология Home Management System, используемая в зданиях, позволяет использовать устройства…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Гливице, Польша
Квартира 2 комнаты
Гливице, Польша
Число комнат 2
Площадь 41 м²
Этаж 1
Расположение на нетронутом и богатом растительностью участке, сердцем которого является изве…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Сосновец, Польша
Квартира 2 комнаты
Сосновец, Польша
Число комнат 2
Площадь 46 м²
Этаж 3
Технология Home Management System, используемая в зданиях, позволяет использовать устройства…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Сосновец, Польша
Квартира 2 комнаты
Сосновец, Польша
Число комнат 2
Площадь 41 м²
Этаж 2
Технология Home Management System, используемая в зданиях, позволяет использовать устройства…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира в Гливице, Польша
Квартира
Гливице, Польша
Мурапол Осиедле Сафирове расположился на нетронутом и богатом растительностью участке, сердц…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Сосновец, Польша
Квартира 2 комнаты
Сосновец, Польша
Число комнат 2
Площадь 42 м²
Этаж 2
Технология Home Management System, используемая в зданиях, позволяет использовать устройства…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Сосновец, Польша
Квартира 2 комнаты
Сосновец, Польша
Число комнат 2
Площадь 41 м²
Этаж 5
Технология Home Management System, используемая в зданиях, позволяет использовать устройства…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Гливице, Польша
Квартира 2 комнаты
Гливице, Польша
Число комнат 2
Площадь 41 м²
Этаж 4
Расположение на нетронутом и богатом растительностью участке, сердцем которого является изве…
Цена по запросу
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Типы недвижимости в Силезском воеводстве

однокомнатные

Параметры недвижимости в Силезском воеводстве, Польша

с гаражом
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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