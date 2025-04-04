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Жильё в Рава-Мазовецкая, Польша

2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Рава-Мазовецкая, Польша
Квартира 3 комнаты
Рава-Мазовецкая, Польша
Число комнат 3
Площадь 68 м²
Я с удовольствием представляю предложение о продаже современной трехкомнатной квартиры с сад…
$213,006
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Агентство
Etalon Estate Group
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Вилла 4 комнаты с подведенным электричеством, с камином, с теплыми полами в Рава-Мазовецкая, Польша
Вилла 4 комнаты с подведенным электричеством, с камином, с теплыми полами
Рава-Мазовецкая, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
Количество этажей 1
Here we propose a detached house on a plot - 1500m2. The house has four or five rooms and a …
$170,589
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