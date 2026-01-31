Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Вроцлав
  4. Долгосрочная аренда
  5. Студия

Долгосрочная аренда студий во Вроцлаве, Польша

Студия Удалить
Очистить
5 объектов найдено
Студия 1 комната в Вроцлав, Польша
Студия 1 комната
Вроцлав, Польша
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 18 м²
Недвижимость расположена в центральном Вроцлаве, недалеко от многочисленных ресторанов, кафе…
$1,277
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Fox Promotion S.C
Языки общения
English, Polski, Français
Студия 1 комната в Вроцлав, Польша
Студия 1 комната
Вроцлав, Польша
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 15 м²
Недвижимость расположена в центральном Вроцлаве, недалеко от многочисленных ресторанов, кафе…
$1,196
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Fox Promotion S.C
Языки общения
English, Polski, Français
Студия в Вроцлав, Польша
Студия
Вроцлав, Польша
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Количество этажей 9
Уникальное предложение! Успейте заселиться в последние доступные квартиры в премиум жилом ко…
$490
в месяц
Оставить заявку
Студия в Вроцлав, Польша
Студия
Вроцлав, Польша
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Количество этажей 9
Уникальное предложение! Успейте заселиться в последние доступные квартиры в премиум жилом ко…
$650
в месяц
Оставить заявку
Студия в Вроцлав, Польша
Студия
Вроцлав, Польша
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Количество этажей 5
Уникальное предложение! Успейте заселиться в последние доступные квартиры в премиум жилом ко…
$575
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти