Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Познань
  4. Жилая
  5. Студия

Квартиры-студии в Познани, Польша

Студия Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Студия 2 комнаты в Познань, Польша
Студия 2 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 2
Площадь 29 м²
Премьера Оферты в День открытых дверей 10 июля (четверг) 17-18. Применяются более ранние зап…
$155,156
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Студия 1 комната в Познань, Польша
Студия 1 комната
Познань, Польша
Число комнат 1
Площадь 41 м²
Студия 41 м2 с видом на парк на рынке Stary Browar Off до 23.06.2025
$152,429
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Познани, Польша

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти