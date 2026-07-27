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Долгосрочная аренда недвижимости в Познанском повяте, Польша

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Любонь
5
19 объектов найдено
Квартира 1 комната в Tulce, Польша
Квартира 1 комната
Tulce, Польша
Число комнат 1
Площадь 36 м²
Квартира Тульце недалеко от Познани
$476
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Земельные участки в Wysogotowo, Польша
Земельные участки
Wysogotowo, Польша
Площадь 2 300 м²
Инвестиционный участок 2300 m2 - Высоко подготовленный недалеко от Познани | Идеально подход…
$922
в месяц
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Zaitseva Estates
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Дом в Gowarzewo, Польша
Дом
Gowarzewo, Польша
Площадь 112 м²
Modern house with garden in Gowarzew – high standard, ideal for demanding
$1,581
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Mazur EstateMazur Estate
Квартира в Wysogotowo, Польша
Квартира
Wysogotowo, Польша
Площадь 43 м²
Рекомендую арендовать новое, очень красивое офисное помещение – услуги прим. 42 м2, располож…
$526
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Zaitseva Estates
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Квартира 3 комнаты в Plewiska, Польша
Квартира 3 комнаты
Plewiska, Польша
Число комнат 3
Площадь 63 м²
Плевишка, улица Козловского – 3-комнатная квартира с большой террасой | 62,5 м2 | Бесплатно …
$740
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Lodz, Польша
Квартира 2 комнаты
Lodz, Польша
Число комнат 2
Площадь 47 м²
ДЖЕСЧЕ ЛЕПСЖИВИДОКИ 🙂
$582
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Zaitseva Estates
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Квартира 2 комнаты в Komorniki, Польша
Квартира 2 комнаты
Komorniki, Польша
Число комнат 2
Площадь 44 м²
Комфортабельная 2-комнатная квартира с парковочным местом | Коморники, ул. Огникова | 44,03 м2
$579
в месяц
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Квартира в Мосина, Польша
Квартира
Мосина, Польша
Площадь 220 м²
Для аренды просторного здания с площадью около. 220 м2, состоящий из 5 независимых комнат и …
$1,554
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Квартира 2 комнаты в Любонь, Польша
Квартира 2 комнаты
Любонь, Польша
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Для аренды функциональная и полностью оборудованная квартира площадью 50,16 м2, расположенна…
$606
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Дом 5 комнат в Gruszczyn, Польша
Дом 5 комнат
Gruszczyn, Польша
Число комнат 5
Площадь 135 м²
Современный дом 135 м2 | Усадьба палаты, Грушчин близ Познани Для аренды комфортабельного, …
$1,817
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Квартира в Мосина, Польша
Квартира
Мосина, Польша
Площадь 104 м²
Для аренды сервисного объекта площадью 104 м2, расположенного на первом этаже здания по улиц…
$1,106
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Квартира в Przezmierowo, Польша
Квартира
Przezmierowo, Польша
Площадь 45 м²
Подготовка предложения
$608
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Квартира 4 комнаты в Любонь, Польша
Квартира 4 комнаты
Любонь, Польша
Число комнат 4
Площадь 74 м²
Для аренды квартиры площадью 73,6 м2, расположенной на 3-м этаже здания с лифтом по адресу у…
$661
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Квартира в Любонь, Польша
Квартира
Любонь, Польша
Площадь 109 м²
Здание для аренды 108,51 кв.м
$1,718
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Дом в Gruszczyn, Польша
Дом
Gruszczyn, Польша
Площадь 135 м²
Современный дом 135 м2 | Усадьба палаты, Грушчин близ Познани
$1,817
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Квартира в Skorzewo, Польша
Квартира
Skorzewo, Польша
Площадь 150 м²
Услуга проживания в аренду - Skórzewo, Poznańska (150 м2)
$2,379
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Дом в Любонь, Польша
Дом
Любонь, Польша
Площадь 200 м²
Элегантный дом 200 м2 в аренду | Для управления и дипломатии | Стандарт Премиум Для коммерче…
$2,617
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Квартира 3 комнаты в Dabrowka, Польша
Квартира 3 комнаты
Dabrowka, Польша
Число комнат 3
Площадь 67 м²
просторные 3 комнаты | Терраса и балкон | Парковка | Домбровка
$764
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Квартира 2 комнаты в Любонь, Польша
Квартира 2 комнаты
Любонь, Польша
Число комнат 2
Площадь 49 м²
Комфортабельная, полностью оборудованная 2-комнатная квартира, расположенная на первом этаже…
$685
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Типы недвижимости в Познанском повяте

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