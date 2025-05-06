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Магазины в Познанском повяте, Польша

gmina Swarzedz
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5 объектов найдено
Магазин 2 296 м² в Janikowo, Польша
Магазин 2 296 м²
Janikowo, Польша
Площадь 2 296 м²
Продается 3 земельных участка общей площадью 2296 м2 в Яниково недалеко от Познани на улице …
$85,927
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Магазин 997 м² в Janikowo, Польша
Магазин 997 м²
Janikowo, Польша
Площадь 997 м²
Продается участок земли площадью 997 м2 в Яниково недалеко от Познани в Уль. Одрзутова. Учас…
$34,371
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Etalon Estate Group
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Магазин 616 м² в Janikowo, Польша
Магазин 616 м²
Janikowo, Польша
Площадь 616 м²
Продается участок земли площадью 616 м2 в Яниково недалеко от Познани в Уль. Одрзутова.
$40,981
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Etalon Estate Group
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Магазин 526 м² в Мосина, Польша
Магазин 526 м²
Мосина, Польша
Площадь 526 м²
Вы ищете место для своего бизнеса? Вам нужно больше места для производства или склада для пр…
$581,928
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Etalon Estate Group
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Магазин 683 м² в Janikowo, Польша
Магазин 683 м²
Janikowo, Польша
Площадь 683 м²
Продается участок земли площадью 683 м2 в Яниково недалеко от Познани в Уль. Одрзутова. Учас…
$10,576
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