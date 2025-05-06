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Коммерческая недвижимость в Познанском повяте, Польша

gmina Swarzedz
4
9 объектов найдено
Магазин 2 296 м² в Janikowo, Польша
Магазин 2 296 м²
Janikowo, Польша
Площадь 2 296 м²
Продается 3 земельных участка общей площадью 2296 м2 в Яниково недалеко от Познани на улице …
$85,927
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Коммерческое помещение 132 м² в Любонь, Польша
Коммерческое помещение 132 м²
Любонь, Польша
Число комнат 5
Площадь 132 м²
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Цена по запросу
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Магазин 997 м² в Janikowo, Польша
Магазин 997 м²
Janikowo, Польша
Площадь 997 м²
Продается участок земли площадью 997 м2 в Яниково недалеко от Познани в Уль. Одрзутова. Учас…
$34,371
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Коммерческое помещение 71 м² в Borowiec, Польша
Коммерческое помещение 71 м²
Borowiec, Польша
Число комнат 3
Площадь 71 м²
Продается 3-комнатная квартира со вторичного рынка в Боровце недалеко от Познани. Вы мечтает…
$147,795
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Магазин 616 м² в Janikowo, Польша
Магазин 616 м²
Janikowo, Польша
Площадь 616 м²
Продается участок земли площадью 616 м2 в Яниково недалеко от Познани в Уль. Одрзутова.
$40,981
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Коммерческое помещение 37 м² в Бук, Польша
Коммерческое помещение 37 м²
Бук, Польша
Число комнат 2
Площадь 37 м²
Вне рынка Квартира в Буке 38 м2 + доля земли (частный гараж и сад) Полная реконструкция крыш…
$68,477
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Магазин 526 м² в Мосина, Польша
Магазин 526 м²
Мосина, Польша
Площадь 526 м²
Вы ищете место для своего бизнеса? Вам нужно больше места для производства или склада для пр…
$581,928
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Коммерческое помещение 157 м² в Любонь, Польша
Коммерческое помещение 157 м²
Любонь, Польша
Площадь 157 м²
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$190,362
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Магазин 683 м² в Janikowo, Польша
Магазин 683 м²
Janikowo, Польша
Площадь 683 м²
Продается участок земли площадью 683 м2 в Яниково недалеко от Познани в Уль. Одрзутова. Учас…
$10,576
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Etalon Estate Group
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