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Земельные участки в Подляское воеводство, Польша

3 объекта найдено
Участок земли в Popowo, Польша
Участок земли
Popowo, Польша
Площадь 1 196 м²
Предлагаем на продажу привлекательную строительную площадку площадью 1196 м2, расположенную …
$30,739
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Etalon Estate Group
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Участок земли в Komorniki, Польша
Участок земли
Komorniki, Польша
Площадь 630 м²
Доброе утро! Я приглашаю вас ознакомиться с предложением о продаже участка земли площадью 63…
$38,489
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Агентство
Etalon Estate Group
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Участок земли в Komorniki, Польша
Участок земли
Komorniki, Польша
Площадь 790 м²
Я хотел бы представить вам участок для продажи в Коморниках, рядом с Байлоном
Цена по запросу
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Агентство
Etalon Estate Group
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