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Отели в Плоцк, Польша

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1 объект найдено
Hotel, guesthouse on the river, beautiful large area в Плоцк, Польша
Hotel, guesthouse on the river, beautiful large area
Плоцк, Польша
Число комнат 20
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 2 500 м²
Количество этажей 2
Functional property, several separate buildings, in each hotel rooms. Restaurant, banquet ha…
$2,07 млн
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Рейтинг 4.9 / 5:
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