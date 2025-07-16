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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Пястуве, Польша

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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Пястув, Польша
Квартира 2 комнаты
Пястув, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Соглашение в случае судебного разбирательства в лучшем случае.Для аренды двухкомнатной кварт…
Цена по запросу
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Агентство
KUBIAK NIERUCHOMOŚCI
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Квартира 3 комнаты в Пястув, Польша
Квартира 3 комнаты
Пястув, Польша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
Сдается комфортная, полностью меблированная квартира площадью около 120 м² в доме на два жил…
$1,649
в месяц
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Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
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