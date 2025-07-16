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Квартиры в Оборниках, Польша

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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Оборники, Польша
Квартира 2 комнаты
Оборники, Польша
Число комнат 2
Площадь 37 м²
2-комнатная квартира 36,6 м2 после капитального ремонта – улица Коперника, Оборники
$79,196
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Агентство
Etalon Estate Group
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Квартира 2 комнаты в Оборники, Польша
Квартира 2 комнаты
Оборники, Польша
Число комнат 2
Площадь 49 м²
Приглашаю Вас ознакомиться с предложением: на продажу предлагается просторная и функциональн…
$102,841
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Realting.com
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Realting.com
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