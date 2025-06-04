Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Варшава
  4. Жилая
  5. Таунхаус

Таунхаусы в Варшаве, Польша

Таунхаус Удалить
Очистить
4 объекта найдено
Таунхаус 5 комнат в Варшава, Польша
Таунхаус 5 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 136 м²
Количество этажей 2
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Таунхаус 5 комнат в Варшава, Польша
Таунхаус 5 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 136 м²
Количество этажей 2
Конечно! Вот перевод текста на русский язык: 🏡 Современные семейные дома на Бялоленке – В…
$373,679
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Таунхаус 5 комнат в Варшава, Польша
Таунхаус 5 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 245 м²
Количество этажей 3
Здание состоит всего из четырех сегментов. Каждый из них состоит из трех этажей. Мы можем пр…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус 5 комнат в Варшава, Польша
Таунхаус 5 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 282 м²
Количество этажей 3
A PROJECT FOR THE DISCERNING, BUILT FROM THE BEST MATERIALS AND ALSO FINISHED IN SUCH A WAY …
Цена по запросу
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Варшаве, Польша

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти