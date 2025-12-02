Показать объекты на карте Показать объекты списком
Пентхаусы в Кракове, Польша

Пентхаус 4 комнаты в Краков, Польша
Пентхаус 4 комнаты
Краков, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Этаж 14
Жить в комплексе Salwator Tower – многоквартирном доме, расположенном в районе Броновице Кра…
$958,916
