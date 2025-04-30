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Квартиры с гаражом в Кракове, Польша

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3 объекта найдено
Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Краков, Польша
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Краков, Польша
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 1/2
An extraordinary apartment with a roof terrace for sale, located in the most prestigious dis…
$289,498
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Квартира 3 комнаты в Краков, Польша
Квартира 3 комнаты
Краков, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 8/8
$223,600
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Квартира 3 комнаты в Краков, Польша
Квартира 3 комнаты
Краков, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 1/7
3 -room apartment in a new investment in Bieżanów - quick access to the center of Krakow! …
$197,800
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Параметры недвижимости в Кракове, Польша

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