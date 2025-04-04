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Квартиры в Конин, Польша

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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Конин, Польша
Квартира 2 комнаты
Конин, Польша
Число комнат 2
Площадь 34 м²
Продается просторная двухкомнатная квартира, расположенная на поселке Легион в Конине
$54,624
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Агентство
Etalon Estate Group
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Квартира 2 комнаты в Конин, Польша
Квартира 2 комнаты
Конин, Польша
Число комнат 2
Площадь 46 м²
Уютная квартира 45,60 м2 на первом этаже с подвалом и фермерским зданием - рядом с озером и лесом!
$77,623
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Realting.com
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Параметры недвижимости в Конин, Польша

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов