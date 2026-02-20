Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Польша
  3. Гродзиский повят
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Гродзиском повяте, Польша

2 объекта найдено
Коммерческое помещение 300 м² в Гродзиск-Мазовецкий, Польша
Коммерческое помещение 300 м²
Гродзиск-Мазовецкий, Польша
Площадь 300 м²
Этаж 1
Готовый к работе автосервис / промышленное помещение – в аренду Цена: 15 000 PLN (50 PLN/м²)…
$4,072
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Доходный дом 2 160 м² в Chrzanow Duzy, Польша
Доходный дом 2 160 м²
Chrzanow Duzy, Польша
Число комнат 12
Площадь 2 160 м²
складское и логистическое пространство.Зал хранения A+ с офисами и зоной маневрирования – на…
Цена по запросу
