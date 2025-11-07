Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. gmina Wronki
  4. Жилая

Жилье в gmina Wronki, Польша

1 объект найдено
Квартира в Вронки, Польша
Квартира
Вронки, Польша
Площадь 1 344 м²
$283,799
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
Русский, Polski
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в gmina Wronki, Польша

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти