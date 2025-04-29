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Дома в gmina Wapno, Польша

1 объект найдено
Дом в Wapno, Польша
Дом
Wapno, Польша
Площадь 170 м²
Продайте отдельно стоящий дом с отдельно стоящим фермерским зданием
$146,667
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Агентство
Etalon Estate Group
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Параметры недвижимости в gmina Wapno, Польша

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