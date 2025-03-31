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Квартиры в gmina Wagrowiec, Польша

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Kobylec, Польша
Квартира 2 комнаты
Kobylec, Польша
Число комнат 2
Площадь 47 м²
Квартира для продажи в Wągrowiec, для одиноких, семейных или под инвестиции. Приглашаем Вас …
$85,523
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Агентство
Etalon Estate Group
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Параметры недвижимости в gmina Wagrowiec, Польша

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