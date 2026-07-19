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Квартиры в gmina Sulmierzyce, Польша

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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Sulmierzyce, Польша
Квартира 2 комнаты
Sulmierzyce, Польша
Число комнат 2
Площадь 37 м²
Мы представляем предложение недвижимости площадью 36,71 м2, расположенной на первом этаже в …
$68,588
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Агентство
Zaitseva Estates
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Квартира 2 комнаты в Sulmierzyce, Польша
Квартира 2 комнаты
Sulmierzyce, Польша
Число комнат 2
Площадь 36 м²
Продается уникальная, полностью законченная квартира площадью 35,54 м2, расположенная на ули…
$91,483
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
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Realting.com
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Параметры недвижимости в gmina Sulmierzyce, Польша

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Realting.com
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