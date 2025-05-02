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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в gmina Suchy Las, Польша

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2 объекта найдено
Квартира в Jelonek, Польша
Квартира
Jelonek, Польша
Площадь 160 м²
Хорошо расположенное коммерческое помещение в Джелонеке рядом с Сухи Лас
$2,486
в месяц
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Агентство
Etalon Estate Group
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Квартира в Jelonek, Польша
Квартира
Jelonek, Польша
Площадь 21 м²
для аренды коммерческих помещений в коммуне Елонек Сухой лес. - 1 этаж, - общие части; кухон…
$271
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Realting.com
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