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Квартиры в gmina Stawiguda, Польша

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Bartag, Польша
Квартира 2 комнаты
Bartag, Польша
Число комнат 2
Площадь 52 м²
Жилая квартира, расположенная в здании на хорошо связанной улице. Односторонняя квартира, из…
$116,622
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Агентство
Etalon Estate Group
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Параметры недвижимости в gmina Stawiguda, Польша

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