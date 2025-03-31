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Жильё в gmina Stawiguda, Польша

2 объекта найдено
Особняк в Stawiguda, Польша
Особняк
Stawiguda, Польша
Количество этажей 2
RESIDENCE / GUEST HOUSE / SPA / WEDDING ROOM Резиденция идеально подходит для жизни или веде…
$767,207
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Квартира 2 комнаты в Bartag, Польша
Квартира 2 комнаты
Bartag, Польша
Число комнат 2
Площадь 52 м²
Жилая квартира, расположенная в здании на хорошо связанной улице. Односторонняя квартира, из…
$116,622
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Агентство
Etalon Estate Group
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Параметры недвижимости в gmina Stawiguda, Польша

Недорогая
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