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Виллы с гаражом в gmina Sedziszow, Польша

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1 объект найдено
Вилла 17 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Сендзишув, Польша
Вилла 17 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Сендзишув, Польша
Число комнат 17
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 700 м²
Количество этажей 2
For sale a two-story service and residential building with a plot of 1800 m2 in Sędziszów in…
$643,114
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Параметры недвижимости в gmina Sedziszow, Польша

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