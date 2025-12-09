Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. gmina Rakoniewice
  4. Жилая

Жилье в gmina Rakoniewice, Польша

1 объект найдено
Дом в Adolfowo, Польша
Дом
Adolfowo, Польша
Площадь 160 м²
Удобная недвижимость с пространством и зеленью – Адольфически, рядом с Маргониным!
$153,864
Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
Параметры недвижимости в gmina Rakoniewice, Польша

