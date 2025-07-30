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Квартиры в Гмине Польковице, Польша

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1 объект найдено
Квартира в Komorniki, Польша
Квартира
Komorniki, Польша
Площадь 128 м²
Продается двойник размером 128,3 м2, в том числе 5 больших комнат Место 301 м2, тихое место
$270,041
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Агентство
Etalon Estate Group
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Параметры недвижимости в Гмине Польковице, Польша

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