  1. Realting.com
  2. Польша
  3. gmina Ozarow Mazowiecki
  4. Долгосрочная аренда
  5. Офис

Долгосрочная аренда офисов в gmina Ozarow Mazowiecki, Польша

1 объект найдено
Офис в Ожарув-Мазовецкий, Польша
Офис
Ожарув-Мазовецкий, Польша
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Для аренды двухэтажный офис - служебное помещение площадью 150 м2 в центре Ожарова Мазовецко…
Цена по запросу
