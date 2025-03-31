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Жильё в gmina Ostroda, Польша

дома
3
3 объекта найдено
Дом в Miedzylesie, Польша
Дом
Miedzylesie, Польша
Площадь 276 м²
Я приглашаю вас ознакомиться с предложением продажи волшебного дома/места с большим участком…
$257,864
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Агентство
Etalon Estate Group
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Дом 10 комнат в Katno, Польша
Дом 10 комнат
Katno, Польша
Число комнат 10
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 643 м²
Резиденция / Гостевой дом / Агротуризм Я приглашаю вас ознакомиться с предложением проживани…
$848,189
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Дом в Miedzylesie, Польша
Дом
Miedzylesie, Польша
Площадь 400 м²
Недвижимость с потенциалом для предпринимателей и семей - Дом для 2 семей + холодильные магазины!
$152,904
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Realting.com
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Параметры недвижимости в gmina Ostroda, Польша

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