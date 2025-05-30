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Квартиры в gmina Nowy Tomysl, Польша

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1 объект найдено
Квартира в Sekowo, Польша
Квартира
Sekowo, Польша
Площадь 219 м²
Односемейный дом с гаражом на две станции в Сенкова Большой участок, зеленая зона, условие ч…
$184,987
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Агентство
Etalon Estate Group
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Параметры недвижимости в gmina Nowy Tomysl, Польша

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