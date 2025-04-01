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Дома с садом в gmina Michalowice, Польша

1 объект найдено
Дом 8 комнат в Reguly, Польша
Дом 8 комнат
Reguly, Польша
Число комнат 8
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 248 м²
Количество этажей 2
Offer only at the Kubiak real estate office for sale a detached house located in the rules …
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Параметры недвижимости в gmina Michalowice, Польша

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