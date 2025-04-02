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Квартиры в gmina Lubowo, Польша

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1 объект найдено
Квартира в Lednogora, Польша
Квартира
Lednogora, Польша
Площадь 317 м²
Продается тщательно отреставрированный мельничный корпус, приспособленный к 3 самостоятельны…
Цена по запросу
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Агентство
Etalon Estate Group
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Параметры недвижимости в gmina Lubowo, Польша

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов