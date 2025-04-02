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Дома в gmina Lubasz, Польша

2 объекта найдено
Дом в Nowina, Польша
Дом
Nowina, Польша
Площадь 348 м²
Продается необычная недвижимость, расположенная среди лугов и лесов
$410,719
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Агентство
Etalon Estate Group
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Дом в Lubasz, Польша
Дом
Lubasz, Польша
Площадь 96 м²
Вам нравится: Дом над Иисусом!!!
$128,707
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Realting.com
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Параметры недвижимости в gmina Lubasz, Польша

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов