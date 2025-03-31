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Дома в gmina Krzykosy, Польша

2 объекта найдено
Дом в Sulecinek, Польша
Дом
Sulecinek, Польша
Площадь 100 м²
Приглашаю вас ознакомиться с предложением продажи дома (экстремального сегмента) в тройном здании
$181,386
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Агентство
Etalon Estate Group
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Дом в Sulecinek, Польша
Дом
Sulecinek, Польша
Площадь 100 м²
Приглашаю вас ознакомиться с предложением продажи дома (экстремального сегмента) в тройном здании
$180,640
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Realting.com
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Параметры недвижимости в gmina Krzykosy, Польша

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов