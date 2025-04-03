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Жильё в gmina Koscielisko, Польша

1 объект найдено
Вилла 5 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Koscielisko, Польша
Вилла 5 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Koscielisko, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 224 м²
Количество этажей 2
UNIQUE HOUSE FROM 1934 ON THE BORDER OF ZAKOPANE AND KOŚCIELISKO - STYLISH PROPERTY WITH GIE…
$948,196
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Параметры недвижимости в gmina Koscielisko, Польша

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
Недорогая
Элитная
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