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Жильё в gmina Korsze, Польша

1 объект найдено
Квартира в Studzieniec, Польша
Квартира
Studzieniec, Польша
Площадь 539 м²
Объектом предложения является дворцово-дворцовый комплекс 18 века, построенный в 1760 году, …
Цена по запросу
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Агентство
Etalon Estate Group
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Параметры недвижимости в gmina Korsze, Польша

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