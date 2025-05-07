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Коммерческая недвижимость в gmina Kornik, Польша

1 объект найдено
Коммерческое помещение 71 м² в Borowiec, Польша
Коммерческое помещение 71 м²
Borowiec, Польша
Число комнат 3
Площадь 71 м²
Продается 3-комнатная квартира со вторичного рынка в Боровце недалеко от Познани. Вы мечтает…
$147,795
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Etalon Estate Group
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