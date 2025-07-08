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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в gmina Komorniki, Польша

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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Plewiska, Польша
Квартира 2 комнаты
Plewiska, Польша
Число комнат 2
Площадь 46 м²
Для аренды 2-комнатная квартира расположена в Подпознанских Плевиских, на поселке Зиеларский…
$764
в месяц
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Агентство
Etalon Estate Group
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Квартира 2 комнаты в Plewiska, Польша
Квартира 2 комнаты
Plewiska, Польша
Число комнат 2
Площадь 40 м²
Квартира в аренду - Плевишка, улица Брзозова, 2 комнаты, балкон, тихий район
$667
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Realting.com
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