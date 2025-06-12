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Дома в gmina Kiszkowo, Польша

1 объект найдено
Дом в Rybno Wielkie, Польша
Дом
Rybno Wielkie, Польша
Площадь 159 м²
Продается: Просторный круглогодичный дом, на строительной площадке в Рыбно-Вельки – идеально…
$203,956
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Агентство
Etalon Estate Group
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Параметры недвижимости в gmina Kiszkowo, Польша

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