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Квартиры в gmina Kamieniec, Польша

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1 объект найдено
Квартира в Kotusz, Польша
Квартира
Kotusz, Польша
Площадь 35 858 м²
Земельный участок площадью 3,5858 га в Котусе
Цена по запросу
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Агентство
Etalon Estate Group
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Параметры недвижимости в gmina Kamieniec, Польша

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов