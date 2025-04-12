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Жильё в gmina Kamieniec, Польша

2 объекта найдено
Дом в Maksymilianowo, Польша
Дом
Maksymilianowo, Польша
Площадь 109 м²
Приглашаю вас ознакомиться с предложением дома в здании-близнеце, расположенном в Максимилиа…
Цена по запросу
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Агентство
Etalon Estate Group
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Квартира в Kotusz, Польша
Квартира
Kotusz, Польша
Площадь 35 858 м²
Земельный участок площадью 3,5858 га в Котусе
Цена по запросу
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Realting.com
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Параметры недвижимости в gmina Kamieniec, Польша

Недорогая
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов