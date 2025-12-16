Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. gmina Kaczory
  4. Жилая

Жилье в gmina Kaczory, Польша

2 объекта найдено
Дом в Dziembowo, Польша
Дом
Dziembowo, Польша
Площадь 1 673 м²
Сегодня, гм. Утки
$63,781
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
Telegram Написать в Telegram
Дом в Качоры, Польша
Дом
Качоры, Польша
Площадь 150 м²
Для продажи: Свободно стоящий дом в Какоры k. Пилы – комфорт, природа и покой!
$320,298
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в gmina Kaczory, Польша

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти