  1. Realting.com
  2. Польша
  3. гмина Хрубешув
  4. Жилая

Жилье в гмина Хрубешув, Польша

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Похожие объекты рядом

Вы можете ознакомиться с недвижимостью на продажу в других разделах нашего портала
Квартира 3 комнаты в Белостокский повят, Польша
Квартира 3 комнаты
Белостокский повят, Польша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 1/1
$199,337
Квартира 2 комнаты в Польша
Квартира 2 комнаты
Польша
Число комнат 2
Площадь 56 м²
Предлагаем на продажу уникальную, комфортабельную квартиру с двумя садами и двумя террасами,…
$287,690
Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
Telegram Написать в Telegram
Квартира 3 комнаты в Белостокский повят, Польша
Квартира 3 комнаты
Белостокский повят, Польша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1/1
$220,878
AuraAura
Квартира 4 комнаты в Klepacze, Польша
Квартира 4 комнаты
Klepacze, Польша
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
$177,441
Квартира 2 комнаты в Klepacze, Польша
Квартира 2 комнаты
Klepacze, Польша
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 1/1
$134,578
Квартира 3 комнаты в Белостокский повят, Польша
Квартира 3 комнаты
Белостокский повят, Польша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 1/1
$165,829
Квартира 4 комнаты в Klepacze, Польша
Квартира 4 комнаты
Klepacze, Польша
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
$177,441
Квартира 4 комнаты в Klepacze, Польша
Квартира 4 комнаты
Klepacze, Польша
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Этаж 1/1
$177,796
Квартира 3 комнаты в Белостокский повят, Польша
Квартира 3 комнаты
Белостокский повят, Польша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 1/1
$165,829
Квартира 3 комнаты в Белостокский повят, Польша
Квартира 3 комнаты
Белостокский повят, Польша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 1/1
$194,893
Квартира 3 комнаты в Белостокский повят, Польша
Квартира 3 комнаты
Белостокский повят, Польша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 1/1
$194,893
Квартира 3 комнаты в Познань, Польша
Квартира 3 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 3
Площадь 43 м²
Продается 2-комнатная квартира Mylna Street, Jeżyce Продается квартира прибл. 43 м2, располо…
$123,991
Параметры недвижимости в гмина Хрубешув, Польша

